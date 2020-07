Danni da maltempo: ecco come richiedere i contributi

FOLLONICA – Con l’ordinanza commissariale 86/2020, la Regione Toscana ha adottato l’approvazione della procedura per l’erogazione di contributi alle strutture di proprietà privata danneggiate dagli eventi atmosferici del 28-29-30 ottobre 2018.

I privati cittadini potranno ottenere un rimborso per il ripristino dei danni occorsi agli immobili, anche di quelli che non abbiano ricevuto totale copertura con l’immediato sostegno (procedura ancora in corso che prevede un massimale di rimborso pari a 5mila euro) o per la ricostruzione/delocalizzazione dell’immobile stesso.

Può fare richiesta anche chi non ha partecipato alle misure di immediato sostegno.

Coloro che sono in possesso di un bene danneggiato ubicato nel territorio del Comune di Follonica, devono presentare la domanda di rimborso, corredata da tutti gli allegati previsti, entro il 10 agosto 2020 al Comune di Follonica a mano, presso l’ufficio protocollo, oppure mediante raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata pec all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

La documentazione è disponibile all’indirizzo: http://www.comune.follonica.gr.it/danni/.