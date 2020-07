Azienda dona alla Croce rossa una fornitura di mascherine in silicone: indispensabili per il soccorso in mare

GROSSETO – Questa mattina nella sede operativa del comitato di Croce Rossa di Grosseto di via Aurelia antica, è avvenuta la consegna di una fornitura di mascherine in silicone da parte della ditta Team Sicurezza di Grosseto per mezzo del titolare Daniele Bambagioni.

“Dopo aver constatato l’interesse manifestato dai Soccorsi speciali della Cri di Grosseto per la mascherina da noi commercializzata e successivamente dai test approfonditi sull’utilizzo operativo effettuati dagli stessi – precisa Bambagioni – è un piacere per noi fare questa donazione che auspico possa contribuire alla preziosa attività che questi volontari svolgono in mare per la collettività”.

“Non possiamo che manifestare la nostra gratitudine a Daniele Bambagioni per questa donazione – sottolinea Cosimo Boccasini, Referente regionale Opsa e coordinatore Opsa di Grosseto – che indubbiamente aiuterà i nostri operatori ad espletare i loro compiti in mare con la moto d’acqua e con i mezzi nautici in dotazione, viste anche le criticità rilevate nell’utilizzo delle normali mascherine chirurgiche, spesso rese inutilizzabili anche da una breve esposizione agli schizzi d’acqua”.

“Queste mascherine – aggiunge Boccasini – sono risultate, dopo alcuni test effettuati, più resistenti delle altre ad umidità e schizzi, oltre a facilitare la respirazione riducendo la classica sensazione di mancanza d’aria, tipica dell’utilizzo prolungato di questi DPI, soprattutto in caso di attività non sedentaria”.