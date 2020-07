GROSSETO – Arriva il corso on line di preparazione per il concorso al Comune di Grosseto. Il concorso è per 20 unità di istruttore amministrativo categoria C.

Il corso è organizzato dalla Cgil funzione pubblica in modalità Fad con l’impiego di piattaforma web con video lezioni, slides, dispense, quiz, webinar su tutte le materie oggetto del bando.

Per info e iscrizioni: concorsi@fpcgiltosvana.it

www.fpcgiltoscana.it/concorsi