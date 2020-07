Pattinaggio artistico, le atlete del Follonica Hockey pronte per i raduni federali

FOLLONICA – Proseguono i raduni federali per le atlete del pattinaggio artistico del Follonica Hockey 1952.

Questa volta a partire per Firenze, per il raduno a carattere regionale, saranno le più piccole a partire da Margherita Benucci, categoria Allievi B, e poi Vittoria Bracco, Alessia Passaro e Giulia Galoppi per la categoria Esordienti B.

Margherita Benucci era classificata seconda al campionato regionale di categoria, mentre le tre più piccole avevano ipotecato i primi tre gradini del podio ai campionati regionali del 2019 della rispettiva categoria.

A supervisionare gli atleti ci saranno i tecnici della Nazionale Italiana Raffaello Melossi, Laura Ferretti e Cristina Moretti, mentre la preparazione atletica sarà affidata al preparatore federale, il professor Andrea Bientinesi.

Il Follonica Hockey esprime il massimo apprezzamento per l’operato della Fisr che fin dalle fasi più difficili del lockdown ha accompagnato gli atleti iscritti e le associazioni affiliate con tempestività e precisione, tanto da consentire la ripresa in massima sicurezza degli sport individuali indicando precisi protocolli di comportamento ma non solo, gli allenatori federali, durante la sospensione si sono tutti prestati per mini videolezioni che si sono rivelate fondamentali per tutti gli allenatori e gli atleti per superare quel difficile momento con il minimo danno per le prestazioni atletiche e ricominciare a pattinare non appena possibile.

Ed infine ma non in ordine di importanza l’organizzazione dei raduni federali che consentono alle ragazze nonostante la sospensione della stagione garistica causa Covid19 di trovare momenti di confronto importanti e nuovi obiettivi da perseguire.