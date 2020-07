Maxitamponamento alle porte della città: quattro auto e cinque feriti

FOLLONICA – È di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo sera all’ingresso di Follonica, al bivio Bicocchi.

Per cause in corso di accertamenti dalla parte delle forze dell’ordine, nel maxi tamponamento sono state coinvolte quattro macchine.

Le lesioni più gravi sono state riportate da quattro ventenni che viaggiavano sulla stessa macchina. Si tratta di un gruppo di giovani turisti residenti a Torino.

Tutti e quattro sono stati trasferiti all’ospedale della Misericordia di Grosseto, così come il conducente di una seconda macchina coinvolta, mentre gli altre persone coinvolte hanno rifiutato le cure mediche.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze tra la Croce rossa di Scarlino e il 118 di Follonica, i vigili del fuoco e i carabine ieri per i rilievi.