L’almanacco del Giunco: il 22 luglio la prima gara automobilistica e il matrimonio di Lenin

GROSSETO – Mercoledì 22 luglio, santa Maria Maddalena, Giorno dell’approssimazione di pi greco, il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.47. Accadeva oggi:

776 a.C. – Olimpia (Grecia): alcuni storici ritengono siano iniziati in questo giorno i primi giochi olimpici.

838 – Battaglia di Anzen l’esercito dell’Imperatore bizantino Teofilo subisce una grave sconfitta dalle truppe abbasidi del generale Afshin.

1209 – Crociata albigese: i crociati conquistano la città francese di Béziers e massacrano ventimila persone, sia i catari che i cattolici che si erano rifiutati di consegnarli.

1298 – Battaglia di Falkirk, Edoardo I sconfigge l’esercito ribelle scozzese di William Wallace.

1499 – Battaglia di Dornach tra le truppe di Massimiliano I d’Asburgo e la Vecchia Confederazione svizzera.

1587 – Colonia di Roanoke: Un secondo gruppo di coloni inglesi arriva sull’isola di Roanoke, al largo della Carolina del Nord, per rifondare la colonia abbandonata.

1739 – Nella battaglia di Grocka l’esercito ottomano sconfigge le forze austriache guidate dal feldmaresciallo George Olivier Wallis.

1793 – Alexander Mackenzie raggiunge l’Oceano Pacifico, diventando il primo europeo a compiere un attraversamento transcontinentale a nord del Messico.

1796 – Periti della Connecticut Land Company battezzano un’area dell’Ohio come Cleveland, in onore del generale Moses Cleaveland, sovraintendente del gruppo.

1802 – L’imperatore vietnamita Gia Long conquista la città di Hanoi.

1812 – Guerra d’indipendenza spagnola: forze britanniche guidate da sir Arthur Wellesley (futuro Duca di Wellington) sconfiggono le truppe francesi nei pressi di Salamanca in Spagna.

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Atlanta: A Bald Hill, fuori Atlanta (Georgia), il generale confederato John Bell Hood guida un fallimentare attacco alle truppe unioniste del generale William T. Sherman.

1894 – Si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen.

1898 – Lenin sposa Nadežda Krupskaja.

1916 – A San Francisco, in California, una bomba esplode a Market Street, durante la parata del Preparedness Day, uccidendo 10 persone e ferendone 40.

1933 – Wiley Post diventa la prima persona a volare in solitaria attorno al globo, percorrendo 25mila km in sette giorni, 18 ore e 45 minuti.

1934 – All’esterno del Biograph Theatre di Chicago, il “nemico pubblico numero 1” John Dillinger viene ferito mortalmente da agenti dell’FBI.

1937 – New Deal: il senato statunitense rigetta la proposta del presidente Franklin D. Roosevelt di aggiungere altri giudici alla Corte suprema degli Stati Uniti.

1940 – Londra, il Segretari di Stato per gli affari esteri lord Halifax risponde al discorso di Adolf Hitler: “Non smetteremo di combattere finché non avremo garantito la libertà per noi e per gli altri”.

1942 – Olocausto: Inizia la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia.

1944 – Nella strage del Duomo di San Miniato muoiono 55 civili, ad opera delle forze armate statunitensi.

1946 – Attentato del King David Hotel: l’Irgun fa esplodere una bomba nel King David Hotel di Gerusalemme, quartier generale dell’amministrazione civile e militare britannica, uccidendo 90 persone.

1951 – Il club di calcio SE Palmeiras vince la prima competizione mondiale per club, tenutasi in Brasile, il Torneo Internazionale dei Club Campioni 1951.

1962 – Programma Mariner: La navetta spaziale Mariner 1 vola senza controllo a pochi minuti dal lancio e deve essere distrutta.

1970 – Un attentato orchestrato dalla ‘ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando sei morti e 50 feriti. L’attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione.

1977 – Il leader cinese Deng Xiaoping ritorna al potere.

1981 – Condanna all’ergastolo per Mehmet Ali Ağca, l’attentatore di papa Giovanni Paolo II.

1991 – Il serial killer Jeffrey Dahmer viene arrestato dopo che i resti di 11 uomini e ragazzi vengono ritrovati nel suo appartamento di Milwaukee, nel Wisconsin.

1992 – Nei pressi di Medellín, Pablo Escobar, il signore della droga, fugge dalla sua prigione di lusso, temendo l’estradizione negli Stati Uniti.

2003

– Dopoguerra iracheno: membri della 101ª divisione aviotrasportata statunitense, aiutati dalle Forze speciali, attaccano un complesso di edifici in Iraq, uccidendo i figli di Saddam Hussein: Uday e Qusay, oltre a Mustapha Hussein, il figlio quattordicenne di Qusay, e una guardia del corpo;

– Parigi, in fiamme la cima della Torre Eiffel per un corto circuito, migliaia i turisti allontanati.

2004 – Pubblicato dalla Commissione Indipendente d’Indagine USA il rapporto sull’11 settembre 2001, che assolve i presidenti Bill Clinton e George W. Bush ma elenca una serie di falle nell’Intelligence sfruttate dai terroristi.

2005 – Londra: la russa Yelena Isinbayeva è la prima donna della storia a valicare i 5 metri nel salto con l’asta.

2011 – Norvegia: Attentati terroristici a Oslo, un’autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del Primo ministro provocando otto morti, inoltre una sparatoria circa due ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime.

Fonte: il.wikipwdia.org