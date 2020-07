GROSSETO – Splende ancora il sole sulla Maremma. Mercoledì 22 luglio altra giornata all’insegna del cielo sereno e del sole, condizioni ideale per turisti, vacanzieri o maremmani vogliosi di passare ore serene al mare.

Sono in leggero aumento le temperature massime, che nel capoluogo dovrebbero toccare i 34 gradi, ormai a un passo da quota 35. Sarà quindi una delle giornate più calde di questa estate, mentre le minime potrebbero assestarsi intorno ai 18 gradi (ieri 19).

Sulla costa vento da ovest-nord-ovest fin dal mattino, piuttosto sostenuto, con raffiche previste attorno ai 20 chilometri orari. In evoluzione la situazione per i prossimi giorni, che non dovrebbe più prevedere pioggia per venerdì.

