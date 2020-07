Health Lab avanti tutta: doppio successo a suon di gol in campionato

GROSSETO – Due su due per l’Health Lab, mentre Hasnaoui stende da solo il Panificio Arzilli. Nella tredicesima giornata del girone di ritorno del campionato di calcio a 7 over 35 Csen c’è stato grande spettacolo. Nonostante le sole due partite disputate, gol a grappoli nel match vinto 12-2 dagli Amatori Grosseto sul Panificio Arzilli. I fornai sono stati letteralmente sommersi dalla verve di Hasnauoi autore di 9 reti e grandi giocate.

Di D’Andrea e Zerbini le altre reti per gli Amatori che con questi tre punti staccano proprio il Panificio Arzilli. Di Notaro le due reti della bandiera. Nell’altra sfida, seconda vittoria di fila per l’Health Lab di Cannatella che, battendo il Ristorante Pizzeria La Macrilela 2-1, aggancia proprio gli avversari in classifica. Cannatella e Sorretino i marcatori per l’Health, mentre del solito Latina la rete degli avversari. La classifica: Veterani Sportivi 33, Finanzia e Friends 29, Panetteria Maremma 28, La Macrilela, Health Lab 27, Amatori Grosseto 17, Panificio Arzilli 12, La Stecca 5, Ristorante Il Veliero -2, Granducato del Sasso -12.

Health Lab-Ristorante Pizzeria La Macrilela 2-1

HEALTH LAB: Usceri, Sorrentino, Avino, Fedolfi, Cannatella, Miliani, Vattiata.

LA MACRILELA: Canu, Di Guardo, Casolaro, Benincasa, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Riso, Manzo.

Reti: Sorrentino, Cannatella; Latina.

Amatori Grosseto-Panificio Arzilli 12-2

AMATORI GROSSETO: Andreoni, D’Andrea, Hasnaoui, Khribech, Novello, Zerbini S., Bagnoli, Salvafondi.

PANIFICIO ARZILLI: Tavaroli, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Lato, Parricchi, Luci.

Reti: 9 Hasnaoui, 2 Zerbini S., D’Andrea; 2 Notaro.