Coronavirus, Grosseto senza nuovi casi: è il quinto giorno consecutivo a contagi zero

GROSSETO – Non ci sono nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Lo comunica la Asl in una nota: è il quinto giorno consecutivo senza contagi.

La situazione dalle ore 14 del giorno 21 alle ore 14 del giorno 22 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 non evidenzia nuovi casi in tutta la Asl Sud Est.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 35 casi in carico, di cui 31 persone in isolamento domiciliare, 0 in Ospedale, 1 ricovero extra Asl, 1 trasferito in altro territorio, 3 in RSA. I guariti sono 1.387. A Grosseto restano 16 i positivi.

Dalle ore 14 del giorno 21 alle ore 14 del giorno 22 luglio sono stati effettuati 741 tamponi.