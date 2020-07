Casamenti a Tellini: «Intervento importante, lavori a tempo record. Cittadini soddisfatti polemiche inutili»

ORBETELLO – Sono iniziati i lavori di totale riasfaltatura di viale Della Stazione, piazza della Stazione, rampa di raccordo con strada provinciale 161 e subito dopo di via Otto Marzo e via Santa Barbara a Orbetello Scalo. Un intervento da 200 mila euro che interesserà quindi la quasi totalità del lato Ovest della frazione.

«Un nuovo importante intervento della nostra Amministrazione comunale e una risposta importante alla frazione di Orbetello scalo – afferma il sindaco Andrea Casamenti -. Leggere qualche polemica da Enrico Tellini fa un po’ sorridere. I lavori infatti non avranno lunga durata e non creeranno certamente disagi ma soprattutto vanno fatti, e vanno fatti ora, dato che l’amministrazione Casamenti ha tantissime opere in corso e non è abituata a perdere tempo».

«Quindi i lavori che stanno proseguendo a tempo record non subiranno interruzioni fino al loro compimento nella soddisfazione della popolazione che finalmente dopo un paio di decenni avrà la zona Ovest dello Scalo totalmente risanata – prosegue Casamenti -. Tanti sono i cittadini che ci stanno ringraziando per un intervento atteso da sempre. Tellini ci parla di avvisi non dati, da dare prima dell’inizio dei lavori; a parte gli innumerevoli articoli usciti al riguardo, la prossima volta utilizzeremo un piccione viaggiatore con destinazione Tellini»