Arrivata alla corte del Grifone anche la nuova responsabile marketing

GROSSETO – Dopo l’arrivo del direttore generale e il rinnovo del segretario sportivo, è stata ufficializzata oggi dalla società biancorossa anche la responsabile dell’area marketing. Si tratta di Antonella Goretti, veterana del settore commerciale, che dal 1981 al 2012 ha portato avanti il lavoro per la Manzoni pubblicità del Gruppo Espresso, ricoprendo anche il ruolo di direttore di filiale. La stessa Goretti ha gestito negli anni d’oro lo stadio Jannella e la squadra di baseball biancorossa a livello d’immagine e di marketing, mentre nel 1988, tra le altre cose, ha organizzato a livello commerciale il mondiale di baseball che si è tenuto a Grosseto.

“Sono felice e onorata – spiega Antonella Goretti – che la famiglia Ceri abbia pensato a me per questo ruolo così importante ma allo stesso tempo delicato. Il lavoro del settore marketing è quello che da sempre adoro e che, dopo tutti questi anni, posso dire che mi rende felice e che mi dà più soddisfazione. Non vedo l’ora di dare una mano concreta a questa città, visto che da sempre sono stata tifosa di tutti gli sport biancorossi, compreso il calcio. Nonostante il momento di grande difficoltà spero di riuscire a fare, insieme all’ufficio comunicazione e al direttore generale, un lavoro ben fatto per Grosseto e soprattutto per costruire una base solida per il futuro di questa società”.

Tanti i progetti che dovrà portare avanti: dalla raccolta degli sponsor al merchandising, passando per la vendita degli abbonamenti.

Intanto questa mattina al Centro sportivo, sotto gli occhi stupiti dei bambini del Summer camp, alcuni dei giocatori grossetani della rosa hanno posato per le foto che a breve andranno a comporre la grafica della campagna abbonamenti: una grafica che racconterà l’unione tra i giocatori e i tifosi, chiamati oggi più che mai ad essere “Insieme ad ogni costo” per raggiungere la salvezza in serie C. Il set fotografico, che lascerà poi spazio alle riprese video per lo spot, è stato allestito dal fotografo e videomaker Michele Guerrini.