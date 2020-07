Al via il corso per diventare infermiere di famiglia e di comunità

GROSSETO – Iniziato il corso di formazione aziendale per infermiere di famiglia e comunità di Asl Toscana sud est.

“La formazione, prevista per la primavera scorsa, poi rinviata a causa del Covid si inerisce – spiega Lorenzo Baragatti, direttore Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche – nel percorso aziendale che porterà ad avere operativo l’infermiere di famiglia e di comunità presso sedi pilota entro il mese di settembre”.

Il percorso si articola in otto moduli formativi di 4 ore ciascuno (l’ultimo dei quali è previsto il 25 agosto) e mira a integrare le competenze del personale infermieristico già impegnato in ambito territoriale. La docenza e la partecipazione avviene tramite piattaforma informatica Go To Webinar con possibilità di registrazione delle sessioni formative e fruizione in modalità asincrona da parte dei discenti, venendo così incontro alle prevedibili difficoltà della formazione di questo periodo.

“È per me una grande soddisfazione constatare – conclude Baragatti – il grande interesse, l’impegno e il senso di responsabilità che il personale infermieristico a tutti i livelli sta mettendo in questo percorso, reso possibile grazie a un forte lavoro di èquipe intra ed exta dipartimentale. Desidero ringraziare anche i diversi docenti che si sono resi disponibili in tempi stretti”.

Nella prima giornata, che si è aperta con il saluto della Direzione aziendale e della Federazione nazionale Ordini delle professioni infermieristiche, è emersa una grande partecipazione da parte dei 128 discenti con un grado medio di attenzione di circa il 90%, come da report generato in automatico dalla piattaforma Webinar. I docenti, dopo alcune difficoltà iniziali dovute a criticità di collegamento poi superate, hanno svolto i propri interventi condividendo con facilità le slides e hanno ricevuto molte domande da parte dei discenti.