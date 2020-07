Modifiche temporanee alla circolazione in via Scansanese: al via i lavori su strada e marciapiedi

GROSSETO – Nel periodo che va da oggi e fino al termine dei lavori di ripristino e sistemazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi e comunque non oltre il 30 settembre, sarà istituita un’area di cantiere stradale mobile in via Scansanese, nel tratto compreso tra via Adige e via dell’Olocausto, con esclusione dell’area della rotatoria che collega via Scansanese, via Santerno, via Liri e via Mascagni.

Fino alla fine dei lavori, la ditta appaltatrice è autorizzata ad aprire il cantiere tramite apposizione di segnaletica in corrispondenza della testata del cantiere stradale e posizionamento di adeguata segnaletica stradale ben visibile. In caso di necessità verrà istituito un senso unico alternato, con l’ausilio di semafori o movieri, che garantisca una corsia per il passaggio dei veicoli non inferiore a 3.50 metri.

La ditta è autorizzata ad istituire il divieto di fermata su ambo i lati della strada, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta, compreso lo stallo di sosta riservato agli autobus.

Per motivi di sicurezza, durante l’apertura del cantiere, verrà apposto sul lato della sede stradale adiacente al marciapiede o passaggio pedonale un segnale di divieto “Passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto” .

La ditta dovrà provvedere all’installazione e alla rimozione dell’idonea segnaletica per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.