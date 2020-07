Le tre donne terribili del Marathon Bike protagoniste in giro per l’Italia

GROSSETO – Dal nord al sud d’Italia, dal mare alla montagna, atlete del team Marathon Bike protagoniste in due importanti gare podistiche. Katerina Stankiewicz, la più titolata della squadra grossetana impegnata nel classicissimo “Giro del lago di Resia”, è stata impegnata in Trentino Alto Adige con quasi 2000 atleti al via.

Partenza scaglionata ogni 20 secondi tra un atleta e un altro per rispettare le attuali norme sul distanziamento sociale. Una gara accorta per la Stankiewicz che ha corso i 15 chilometri del duro tracciato in un’ora e quattro minuti che gli è valso il quinto posto assoluto. Gara vinta da Sarah Giomi.

Se la bella prestazione della “Polacchina” era prevedibile, una gradita sorpresa è arrivata dal 9° giro a tappe dell’isola di Ustica, con la bella vittoria finale tra le donne di Angelica Monestiroli e il secondo posto di Carolina Polvani. Soddisfazione in casa della squadra grossetana del Marathon Bike per questi importanti risultati conseguiti dalle proprie atlete in un momento così particolare e difficile.