Ecoballe, l’appello dei deputati del Pd: «Rimuoverle subito in sicurezza»

FOLLONICA – “Le ecoballe nei fondali del Tirreno vanno rimosse subito ed in sicurezza. Il rischio che si sfaldino, dopo cinque anni, è sempre maggiore con effetti devastanti per l’ambiente e danni ingenti al turismo locale, che sta cercando di ripartire dopo l’emergenza sanitaria. Domani, dopo il rimpallo di competenze tra ministeri che hanno rallentato la soluzione del problema per troppo tempo, ci aspettiamo che il governo annunci un progetto di recupero efficace e rapido”.

È quanto dichiarano i deputati Pd della Costa Tirrenica: Martina Nardi, Lucia Ciampi, Andrea Romano, Umberto Buratti, Susanna Cenni e Stefano Ceccanti sulla loro interrogazione parlamentare che verrà discussa mercoledì 22 luglio in Commissione Ambiente di Montecitorio, relativa alla presenza delle 56 ecoballe di combustibile solido disperse dal 2015 nel Golfo di Follonica, in provincia di Grosseto.