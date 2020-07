“Dopo di noi”: il progetto di autonomia per i disabili del Coeso vince il premio nazionale “Trust in life”

GROSSETO – 30 giovani con disabilità che stanno costruendo il loro futuro indipendente e 300 famiglie coinvolte in un percorso di formazione per collaborare attivamente nell’acquisizione di autonomia dei propri cari.

E’ il progetto pilota del consorzio di cooperative Co&So che ha vinto il bando nazionale “Trust in life per il durante e il dopo di noi” di Ubi Comunità, la divisione della Banca rivolta alle realtà del Terzo Settore e dell’economia civile, insieme a Anfas Onlus-Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale- e Cgm-Consorzio nazionale della cooperazione di solidarietà sciale, con il contributo tecnico di Fia-Fondazione italiana accenture e il contributo scientifico del Centro di ricerca sulle imprese di famiglia dell’Università Cattolica.

L’obiettivo del concorso è valorizzare progetti che mettano a disposizione delle persone con gravi disabilità e delle loro famiglie strumenti, supporti, servizi finanziari e modelli di intervento innovativi nel quadro normativo della Legge 112/2016 sul “Dopo di noi”.

Il progetto Co&So è risultato tra le sette migliori esperienze su scala nazionale ricevendo così 37mila euro e un finanziamento da 25mila euro al tasso dello 0,1% per implementare il progetto.

“Le chiavi di casa”, così si chiama il progetto Co&So, ha coinvolto tre cooperative, Il Girasole, Giocolare e Gruppo Incontro, su tre province – Firenze, Pistoia e Grosseto -, 30 operatori, tre fondazioni e 18 associazioni di familiari.

La prima sperimentazione è partita a Montecatini. I ragazzi sono coinvolti attivamente nella gestione della routine quotidiana che scandisce le giornate, dalla pulizia alla preparazione dei pasti, e nella scelta delle attività, come uscite o gite, per promuovere la loro capacità di autodeterminazione e la scoperta di interessi e predisposizioni personali. Una sperimentazione che ha inaugurato un modello nuovo di sostegno alle famiglie e che integra gli altri percorsi, in totale 28, avviati singolarmente nel corso degli anni dalle cooperative del consorzio per ridurre al minimo le istituzionalizzazioni di giovani disabili, attraverso un forte coinvolgimento delle loro famiglie.

Progetti che nel corso della quarantena non si sono mai fermati, ma si sono rimodulati e adattati alla nuova quotidianità stravolta dalla pandemia e che ha colto di sorpresa persone, di un’età media sui 40 anni, tutte fragili e con disabilità intellettive. Gli operatori sono così corsi ai ripari utilizzando la tecnologia, cercando di mantenere un contatto costante con le persone che frequentavano le strutture solo con cadenza giornaliera o settimanale e le loro famiglie. Sono nati così gli appuntamenti via chat o con le videochiamate, poi i videotutorial per vivere come un gioco la lontananza, dalla lista della spesa, alla cucina, poi il cucito, la palestra, alle istruzioni su come si indossano le mascherine e si usano i guanti.

“Ha vinto un nuovo modello di supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie- ha detto Claudio Giannini, presidente del contratto di rete socio-sanitario che unisce le cooperative del sistema Co&So specializzate nell’erogazione di servizi a disabili e anziani – che unisce esperienze e professionalità in maniera trasversale, in grado di scambiare buone pratiche e creare sinergie importanti per l’autonomia sociale. Fondamentale è l’impegno profuso per aiutare i nuclei familiari che altrimenti si troverebbero da soli a gestire un problema enorme e a vivere con la preoccupazione del futuro. Questo è un premio collettivo, che riconosce a livello nazionale la professionalità di realtà fortemente radicate nei territori, diventate indispensabili per tante famiglie”.