Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. E’ il quarto giorno consecutivo

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Maremma. Nelle ultime 24 ore, per il quarto giorno consecutivo, si registrano zero contagi in Provincia di Grosseto. Gli attualmente positivi rimangono 16.

Situazione nella Asl sud est (Grosseto, Arezzo, Siena) – La situazione dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 evidenzia un nuovo caso. Si tratta di una donna di 61 anni rientrata dall’estero dalla famiglia residente a Laterina in provincia di Arezzo. La donna è attualmente in sorveglianza presso l’Albergo sanitario di Siena.

Nella Asl Toscana sud est abbiamo in totale 35 casi in carico, di cui 31 persone in isolamento domiciliare, nessuno ricoverato. I guariti sono 1.387.

Dalle ore 14 del giorno 20 alle ore 14 del giorno 21 luglio sono stati effettuati 709 tamponi.