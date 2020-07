Coronavirus in Italia: 129 nuovi casi, 269 guariti e 15 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.248 (-156)

• Deceduti: 35.073 (+15)

• Dimessi/Guariti: 197.431 (+269)

• Ricoverati con sintomi: 732

• Terapia intensiva: 49

• Isolamento domiciliare: 11.467

Totale casi: 244.752 (+129)

NOTA – La Regione Puglia comunica il seguente ricalcolo: è stato eliminato un caso a seguito di verifica con il laboratorio.

Dati aggregati 21 luglio 2020

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

7.010 in Lombardia

1.297 in Emilia Romagna

813 in Piemonte

850 nel Lazio

624 in Veneto

326 in Toscana

262 in Campania

190 in Liguria

156 nelle Marche

154 in Sicilia

120 in Abruzzo

100 a Bolzano

97 in Friuli Venezia Giulia

68 in Puglia

65 in Calabria

18 a Trento

11 in Sardegna

10 in Umbria

9 in Molise

5 in Basilicata

2 in Valle d’Aosta