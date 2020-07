«Chiara, vieni a Grosseto». Vivarelli Colonna invita la Ferragni in Maremma. Il VIDEO del sindaco

GROSSETO – Chiara Ferragni a Grosseto. È il sogno, l’idea del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha deciso di invitare una delle influencer più importanti in Italia e non solo in Maremma. L’ispirazione è arrivata dalla visita della Ferragni agli Uffizi di Firenze (nella foto il post del profilo instagram del museo fiorentino). Dalla Toscana alla Toscana per rilanciare sui canali social la nostra terra e l’offerta culturale della città di Grosseto.

«Il Comune ha puntato molto sulla cultura – spiega il sindaco nel video lanciato stamattina su instagram – dal polo delle clarisse al museo della Collezione di Gianfranco Luzzetti. Avere Chiara Ferragni in città e avvicinare così anche i più giovani all’arte e alla cultura per noi sarebbe il massimo».

L’invito di Vivarelli Colonna, ma non poteva essere altrimenti, è così nato sui social dove adesso sta viaggiando tra follower e like per arrivare speriamo velocemente a Chiara Ferragni.