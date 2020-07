Accordo Camera di Commercio – eBay: incentivi per le piccole imprese che vogliono aprirsi al mercato online

GROSSETO – L’emergenza da Covid19 ha dimostrato l’importanza, anche per le imprese molto piccole, di avere a disposizione un “piano B”: per esempio, poter vendere la propria merce anche sulle piattaforme informatiche. Partendo da questo presupposto, l’Unione delle camere di commercio ha stretto un accordo con eBay, uno dei più grandi mercati online esistenti, ed ha ottenuto condizioni vantaggiose per le piccole e medie imprese che vogliono provare l’ecommerce.

Fra i vantaggi, dodici mesi gratuiti per l’apertura di un cosiddetto “negozio standard” e sei per il “premium”. Inoltre, nessuna tariffa sul venduto per oltre quattro mesi dall’attivazione della promozione. Per capire più a fondo i meccanismi del passaggio all’ecommerce, la Camera di commercio sta organizzando un momento specifico di formazione interattiva con gli esperti di eBay: la diretta avrà luogo i primi giorni di settembre e i dettagli saranno diffusi appena disponibili.

“Un’opportunità da esplorare – commenta il presidente Riccardo Breda – soprattutto in questo momento di ripartenza. Le piccole e piccolissime imprese con vendita al dettaglio hanno ripreso da poco la loro attività con grande fatica. Ora si tratta di valutare la possibilità di fare un salto qualitativo, aggiungendo l’ecommerce alla modalità classica di vendita. L’accordo stretto a livello nazionale rappresenta uno dei modi per aiutare in concreto le aziende messe in seria difficoltà dal lockdown”.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa partnership con le Camere di Commercio e con Dintec – Agenzia nazionale del Sistema camerale. Un accordo che ci permette di arrivare in modo capillare alle aziende dell’intero territorio nazionale, andando ad aiutare concretamente tutte quelle PMI e microimprese che stanno affrontando le enormi sfide che abbiamo di fronte – afferma Sara Cendaroni, sales director Italia di eBay -. Il nostro obiettivo è quello di proporre l’eCommerce come strumento che valorizza e rilancia le attività tradizionali delle nostre imprese, un alleato che non si mette in competizione con loro ma le aiuta ad andare oltre i confini locali e trovare nuovi stimoli per crescere. Per questo, quello che valorizziamo è il ‘Commerce’, un concetto in cui online e offline sono strumenti che convivono e insieme supportano il business delle imprese italiane”.

Cosa fare? Occorre visitare la pagina www.ebayuniversity.com e registrarsi per usufruire della promozione. Sul portale sono presenti materiale informativo, tutorial e tutto il supporto necessario per operare nel mercato on-line.

Info: Marina Paino e Roberta Paris – promozione@lg.camcom.it