GROSSETO – Sono usciti di strada con la loro auto, finendo in un oliveto. Una donna e i due figli piccoli è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto dopo le 13 sulla strada del Poggiale, che collega la zona del Pollino con Principina a terra, nel comune di Grosseto.

L’auto è uscita di strada. Al momento non sembra ci siano altri mezzi coinvolti. A bordo la madre 40 anni, che è rimasta ferita, una bambina di dieci anni, ferita solo in forma lieve e un bambino di sette anni, che ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer in codice tre. La famiglia è residente a Grosseto.

Sul posto la Croce rossa, il 118 i carabinieri e la Polizia municipale che dovrà stabilire la dinamica dell’incidente.