L’almanacco del Giunco: il 20 luglio il primo uomo sulla Luna. E non solo

Lunedì 20 luglio. Accadeva oggi:

555 – Verona, dopo due anni di resistenza, cade sotto il dominio dell’Impero bizantino.

1304 – Edoardo I d’Inghilterra cattura l’ultima roccaforte ribelle delle Guerre d’indipendenza scozzese, il Castello di Stirling.

1578 – A Roma presso la Chiesa di San Giovanni a Porta Latina vengono arrestate undici persone, tutte di sesso maschile. L’accusa è quella di aver costituito un circolo segreto di uomini all’interno del quale si manifestavano legami di affetto omosessuale, si consumavano rapporti carnali e si consacravano vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso osservando la liturgia ecclesiastica, con la complicità di alcuni frati. Il processo avanti al Tribunale Criminale del governatore si concluse con una condanna esemplare per otto degli imputati, tutti ritenuti colpevoli dei reati di sodomia e profanazione dell’istituto matrimoniale. La pena inflitta fu la condanna a morte per impiccagione, eseguita il 13 agosto al Ponte Sant’Angelo, con successivo rogo degli otto corpi. Un frate venne assolto forse per evitare un coinvolgimento diretto della Chiesa cattolica. Altre due persone collaborarono solertemente ed evitarono la morte.

1616 – Muore nel suo esilio a Roma Hugh O’Neill protagonista della Fuga dei Conti.

1808:

– Giuseppe Bonaparte che si era insediato a Madrid dopo la vittoria del 14 luglio è costretto ad abbandonare la città;

– Viene fondata Carmen de Carupa in Colombia.

1810 – La Colombia dichiara l’indipendenza dalla Spagna.

1833 – A Independence, nel Missouri, una folla contraria ai Mormoni distrugge la pressa per il Libro dei comandamenti.

1860 – Sconfitto nella battaglia di Milazzo, l’Esercito delle Due Sicilie lascia la Sicilia.

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Peachtree Creek – Nei pressi di Atlanta, le forze confederate guidate dal generale John Bell Hood attaccano senza successo le truppe unioniste del generale William Tecumseh Sherman.

1865 – Con la firma del regio decreto-legge n.2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle capitanerie di porto.

1866 – Terza guerra d’indipendenza italiana: la flotta guidata dall’ammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthoff affonda il Re d’Italia e il Palestro nella battaglia di Lissa.

1871 – La Columbia Britannica si unisce alla confederazione del Canada.

1881 – Guerre indiane: il capo Sioux, Toro Seduto porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford nel Montana.

1917 – La Dichiarazione di Corfù, che creerà il Regno di Jugoslavia dopo la fine della Prima guerra mondiale, viene firmata dal comitato jugoslavo e dal Regno di Serbia.

1936 – Firma della Convenzione di Montreux.

1940 – La rivista Billboard pubblica la sua prima “Hit Parade”.

1944

– Il Ponte Solferino a Pisa viene fatto saltare in aria dai tedeschi in ritirata;

– Lo Spezia Calcio vince il Campionato Alta Italia 1944;

– Adolf Hitler sopravvive al Complotto del 20 luglio, un tentativo di assassinio guidato da Claus Schenk von Stauffenberg.

1948 – Guerra fredda: il presidente statunitense Harry Truman istituisce il primo arruolamento di leva in tempo di pace degli Stati Uniti d’America, in un periodo di crescente tensione con l’Unione Sovietica.

1951 – Re Abd Allah I di Giordania viene assassinato mentre partecipa alle preghiere del venerdì nella parte palestinese di Gerusalemme, allora occupata dalla Giordania.

1960 – Lo Sri Lanka (all’epoca Ceylon) elegge Sirimavo Bandaranaike come Primo ministro, è la prima donna al mondo ad essere a capo di un governo.

1961

– Il Kuwait aderisce alla Lega araba;

– Programma Mercury: La Liberty Bell 7 viene ripescata dall’Oceano Atlantico.

1964 – Guerra del Vietnam – le forze Viet Cong attaccano Cai Be, la capitale della Provincia di Dinh Tuong, uccidendo 11 soldati sudvietnamiti e 40 civili (30 dei quali sono bambini).

1969

– Programma Apollo: l’Apollo 11 si posa sulla Luna e, poche ore dopo, Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie;

– Finisce la Guerra del calcio tra El Salvador e Honduras.

1974 – Guerra del luglio 1974: Le forze turche invadono Cipro.

1976 – Programma Viking: La sonda Viking 1 atterra su Marte.

1982 – L’Ira fa esplodere due bombe nel centro di Londra, uccidendo otto soldati, ferendo 47 persone e causando la morte di sette cavalli.

1985 – Il luogo in cui affondò il galeone spagnolo Nuestra Señora de Atocha (nel 1622), viene trovato a 60 chilometri dalla costa di Key West, da cercatori di tesori che recupereranno 400 milioni di dollari in monete ed argento.

1992

– Václav Havel si dimette da presidente della Cecoslovacchia;

– Guerra in Bosnia ed Erzegovina: distruzione dell’Oslobođenje.

2001 – Genova: Durante scontri in piazza in occasione del G8 viene ucciso Carlo Giuliani, con un colpo di pistola dal carabiniere Mario Placanica.

2012 – Massacro di Aurora: un uomo armato di pistola e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo di Aurora (presso Denver, nello Stato del Colorado) durante la prima dell’ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50 (di cui 2 gravi), tra cui alcuni bambini.

Fonte: Wikipedia