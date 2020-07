MONTEMASSI – L’Ais (Associazione italiana sommelier) ha celebrato ieri sera a Rocca di Montemassi i 49 nuovi sommelier che hanno seguito il corso dell’associazione. Insieme al diploma, i nuovi sommelier, degustatori ed esperti di vino, hanno ricevuto nelle loro mani, direttamente dal delegato di Grosseto Antonio Stelli, anche il famoso tastevin, la ciotola per la degustazione dei vini, simbolo degli assaggiatori, che ha dato il nome anche all’iniziativa, “La notte dei Tastevin”. Tra i protagonisti della serata i vini di Rocca di Montemassi.

Alla serata erano presenti anche Alessandro Gallo, direttore di Rocca di Montemassi, e il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola.

di 36 Galleria fotografica La notte dei Tastevin









“Diventare sommelier Ais è uno stile di vita di assoluto rispetto, attenzione, umiltà, studio e continuo aggiornamento, ma è anche portamento, classe, educazione e savoir-faire. Il corso prevede uno studio costante, una frequenza di 44 lezione, suddivise in tre livelli e superare, alla fine di questo percorso, un esame selettivo e molto impegnativo. II sommelier non soltanto è un esperto degustatore, ma riveste, nella sala del ristorante, un autorevole figura professionale che si contraddistingue per gestualità e perfetta conoscenza della tecnica di abbinamento cibo-vino”. Queste le parole del delegato Antonio Stelli, orgoglioso del successo di questo gruppo di diplomati che si aggiungono ad una numerosa squadra della delegazione Ais di Grosseto.

«Siamo prima di tutto amici veri, professionisti che ogni giorno condividono novità, profondità e studio del mondo dell’enogastronomia, con un occhio di riguardo all’eccellenza della Maremma Toscana, il nostro fiore all’occhiello».

I nuovi somelier dell’Ais: Daniele Amadii, Giordana Balloni, Lorenzo Benassi, Veronica Bianchini, Matteo Bistazzoni, Alessio Borgianni, Simone Cerboneschi, Andreea Gabriela Ciobanu, Serena Cumoli, Sara Cunati, Roberto Della Gatta, Antonio De Maio, Carlo Di Corleto, Ramona Furdu, Eleonora Guidoni, Jacopo Malossi, Emanuele Mazzuccato, Beatrice Minori, Fabio Minucci, Letizia Montemaggi, Simone Moscatelli, Alessandro Giovanni Oriolo, Federico Periccioli, Flavio Ricci Lina Senserini, Matteo Trilli, Elisabetta Urgelli, Dario Verdiani, Giovanni Zorzetto, Marco Almici, Claudio Angelini, Viola Anzidei, Simone Bacconi, Fabrizio Banchi, Tommaso Banchi, Giampiero Bersani, Fernanda Biserni, Francesco Capano, Paolo Consoli, Corrado Corsini, Lorenzo Fazzi, Stefano Fioravanti, Nicolò Flori, Giuseppe Franceschelli, Daniele Governi, Sonia Governi, Marica Innocenti Mucci, Edoardo Lenzini, Adriano Lesi, Walter Pierini, Filippo Sartor