La foto del giorno: la cometa Neowise sul cielo di Scarlino

SCARLINO – La cometa Neowise nello scatto del nostro lettore Fernando. La foto è stata scattata sabato sera nel cielo di Scarlino.

La cometa Neowise dal 15 luglio è visibile nell’emisfero nord della Terra anche nelle ore serali dopo il tramonto e lo sarà, sempre più alta nel cielo, fino al 23 luglio.

Si tratta di un’occasione più unica che rara per vedere a occhio nudo la coda del corpo ghiacciato, anche perché la cometa Neowise non tornerà a farci visita per almeno altri 6.800 anni.