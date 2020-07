RIBOLLA – Incendio questa mattina a Ribolla, nella zona di Casetta Papi. Le fiamme ben visibili anche dalle abitazioni del paese erano alte decine di metri. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti con un’azione tempestiva a bloccare l’avanzata del fronte del fuoco.

di 15 Galleria fotografica Incendio Casetta Papi









Ad alimentare le fiamme le legna che erano presenti nella zona: erano state accatastate dopo il taglio avvenuto in questi giorni.

«Una situazione di potenziale pericolo – ci dicono i residenti della zona che hanno contattato la nostra redazione – che avevamo già segnalato. Adesso chiediamo attenzione perché in futuro non si verifichino nuovi incendi come quello di oggi».