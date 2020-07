Il Parco della Maremma diventa 2.0: biglietti online scegliendo l’itinerario preferito

GROSSETO – Il Parco della Maremma presenta un nuovo servizio per i visitatori dell’area protetta: da oggi, infatti, sarà possibile acquistare i biglietti, per visitare alcuni itinerari del Parco, direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone, andando sul negozio on line predisposto sul sito dell’Ente. La novità è stata introdotta, in via sperimentale, per l’itinerario a piedi Faunistico (A5/A6) e per gli itinerari ciclabili A7 per Bocca d’Ombrone e per il percorso ciclabile Collelungo-Pinastrellaia.

Tutti gli altri itinerari, invece, nel periodo in cui è in vigore la disciplina estiva per l’alta pericolosità di incendi, sono visitabili su prenotazione e con guida obbligatoria. L’e-ticket è una novità che permette a tutti comodamente da qualsiasi supporto informatico di scegliere ed acquistare subito l’itinerario preferito: basta andare sul sito www.parco-maremma.it ed accedere alla sezione “Vivi”, successivamente a quella “Itinerari”.

Al momento è presente un avviso anche sulla homepage del sito che collega direttamente alle schede degli itinerari che si possono acquistare online. Una volta selezionato e acquistato il biglietto per il percorso, è necessario stampare il voucher e portarlo con sé, in modo tale da poterlo mostrare in caso di controllo da parte della vigilanza.

Terminata la disciplina estiva, la possibilità di acquisto online sarà allargata a tutti gli altri itinerari da percorrere a piedi ed in bici. Il Centro Visite di Alberese è comunque sempre aperto con orario 8,30-13,30 e 15,00-17,30 per tutte le altre possibilità di visita e per avere informazioni anche su tutto il resto del territorio del Comune di Grosseto.