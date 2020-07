I cittadini: «Montiano abbandonato dall’amministrazione. Meritiamo di più»

MONTIANO – “Siamo dimenticati, siamo stati lasciati soli e non abbiamo le giuste attenzioni. Il nostro paese si merita di più”. Un gruppo di cittadini della frazione di Montiano (circa 500 abitanti), nel comune di Magliano in Toscana, racconta così lo stato di abbandono del proprio borgo. “Montiano – spiegano i residenti – dista solamente 11 chilometri da Magliano ma sembra non essere considerata dal suo Comune. Il sindaco di Magliano in Toscana, Diego Cinelli è sollecitato da tante e frequenti segnalazioni ma non dà risposte”.

“Oltre ai problemi che ci affliggono da anni, come i lavori perennemente in corso e le transenne installate senza essere mai smantellate e che sono lì da anni, un esempio concreto è l’incuria all’ingresso del paese e in via Belvere G. Santini, che circonda il centro storico, dopo l’emergenza da Coronavirus, i disagi sono aumentati. Il centro prelievi per le analisi del sangue è stato chiuso e non ancora riaperto e gli uffici postali potrebbero essere riaperti qualche giorno in più, vista l’affluenza. In altri paesi limitrofi e nelle loro frazioni, i centri per i prelievi hanno riaperto. Perché da noi, no?”

“Le strade e i vicoli sono sporchi e c’è molto degrado – proseguono i cittadini -. Inoltre, quello che era stato promesso in campagna elettorale non è stato mantenuto dalla Giunta Cinelli, come la ristrutturazione e riqualificazione della chiesa del vecchio cimitero nato tanti anni fa in rappresentanza dei caduti in guerra. Ricordiamo che una parte delle mura del paese sono crollate ed è da diverso tempo che vi è stata messa la transenna. Ma anche in questo caso, i lavori non sono mai partiti”.

“Di tutte queste lacune nessuno, né la maggioranza né la minoranza si sono occupati seriamente. Siamo rammaricati e delusi che un borgo come il nostro non sia considerato al pari degli altri – concludono i residenti di Montiano – e che debba essere un pessimo bigliettino da visita per i turisti che ci vengono a visitare”.