GROSSETO – Se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto il boa fucsia messo qualche giorno fa attorno al collo della statuetta della Madonnina, beh è ricomparso nelle scorse ore sotto la targa dei partigiani a Porta Vecchia data alle fiamme la notte tra sabato e domenica.

Oltre ai tanti fiori portati tra ieri e oggi in memoria dei partigiani, sotto alla lapide è stato posato anche il boa fucsia.

Per chi non lo sapesse, l’ormai celebre boa di struzzo color fucsia era stato messo attorno alla statua della Madonna che si trovava lungo la cilabile Grosseto-Marina in segno di protesta.

L’installazione dell’edicola mariana nel quartiere dell’Oliveto, infatti, non era stata apprezzata da molti, il che ha innescato una vera e propria polemica sfociata nell’intervento del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che venerdì scorso ha “salvato” la Madonnina, portandola “al sicuro” nel suo ufficio aspettando di individuare il luogo giusto dove collocarla.

Passa un giorno, cambio di scena: è sabato sera, siamo in centro, e qualcuno dà fuoco alla corona di fiori posta sotto alla targa in memoria dei partigiani maremmani, danneggiando la stessa lapide. Da ieri, dunque, in segno di solidarietà molti grossetani hanno lasciato un fiore sotto la targa annerita dalle fiamme.

Ma passando attraverso Porta Vecchia, adesso, non troverete solo i fiori, ma anche il boa fucsia della discordia.