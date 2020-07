Coronavirus: nessun nuovo caso in Provincia di Grosseto. I positivi restano 16

GROSSETO – Nessun nuovo caso di Coronavirus in Maremma. Nelle ultime 24 ore, per il terzo giorno consecutivo, si registrano zero contagi in Provincia di Grosseto. Gli attualmente positivi rimangono 16.

Situazione nella Asl sud est (Grosseto, Arezzo, Siena) – La situazione dalle ore 14 del giorno 19 alle ore 14 del giorno 20 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 non evidenzia nuovi casi.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 36 casi in carico, di cui 32 persone in isolamento domiciliare, una in ospedale, due ricoveri extra Asl e un trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385.

Dalle ore 14 del giorno 19 alle ore 14 del giorno 20 luglio sono stati effettuati 195 tamponi.