Coronavirus in Italia: 190 nuovi casi, 213 guariti e 13 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.404 (-36)

• Deceduti: 35.058 (+13)

• Dimessi/Guariti: 197.162 (+213)

Totale casi: 244.624 (+190)

Mappa interattiva Italia

NOTA – La Regione Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato, la Regione Basilicata segnala che nella giornata di domani comunicherà il numero esatto dei casi testati e dei tamponi effettuati.

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

7.141 in Lombardia

1.298 in Emilia Romagna

868 in Piemonte

850 nel Lazio

455 in Veneto

315 in Toscana

262 in Campania

201 in Liguria

156 nelle Marche

154 in Sicilia

120 in Abruzzo

100 a Bolzano

97 in Friuli Venezia Giulia

68 in Puglia

65 in Calabria

18 a Trento

11 in Sardegna

10 in Umbria

9 in Molise

5 in Basilicata

2 in Valle d’Aosta