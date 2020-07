Cittadini scrivono alla Asl: «Servizi tagliati. Ridotto l’orario della guardia medica al Giglio»

ISOLA DEL GIGLIO – «L’Isola del Giglio è un luogo ad alta vocazione turistica e come tale deve offrire un servizio sanitario sicuro ed efficiente su tutto il suo territorio» inizia così la mail che un gruppo di cittadini gigliesi ha inviato alla Asl. «La Asl ha ormai terminato i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Giglio Castello da più di un mese e mezzo ma ancora non sono stati resi noti i tempi e i modi della riattivazione dei servizi in esso erogati».

«Dal primo luglio è stato riattivato, come ogni anno, il servizio di Guardia medica turistica ma con orario notevolmente ridotto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 solo nel distretto di Giglio Campese. Fino all’anno scorso il servizio girava in tutti e tre i distretti con orari diversi, dalla 8,30 alle 22; non si capisce la motivazione di questa scelta in quanto sull’isola vi sono molti più vacanzieri degli anni passati e il momento di emergenza sanitaria che viviamo dovrebbe vedere un potenziamento del servizio stesso».

«L’orario dell’ambulatorio di Guardia medica turistica ha comportato la cancellazione del servizio del Medico di medicina generale che, pur operando 365 giorni all’anno, ha dovuto, suo malgrado, sospendere la sua attività. Non sono ancora stati riattivati i servizi di ostetricia e quello svolto dall’addetto amministrativo per lo svolgimento delle pratiche sanitarie» proseguono i cittadini che hanno aperto una petizione al riguardo.

«Negli ultimi anni era stato attivato, tramite la collaborazione del Medico di famiglia e i medici dell’ospedale di Grosseto, il servizio di telemedicina che offriva ai cittadini un primo consulto medico su problemi dermatologici, pediatrici ecc. Le strumentazioni che ci erano state assegnate sono state prelevate durante la pandemia e ancora non sono state ripristinate sull’isola. Facciamo appello agli Enti interessati perché la nostra Isola torni ad essere come prima sotto l’aspetto sanitario. Dopo tutto chiediamo soltanto di riavere quel poco che con gli anni ci è stato dato per il rispetto dei gigliesi e dei turisti che vengono a trascorrere da noi le loro vacanze».