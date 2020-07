Aperta la campagna abbonamenti al Grosseto calcio: ecco tutte le novità

GROSSETO – Si apre oggi pomeriggio la campagna abbonamenti al Grosseto calcio. Da oggi al 31 luglio, infatti, gli abbonati della scorsa stagione avranno tempo per rinnovare le tessere, mentre dal 3 agosto spazio a tutti gli altri tifosi che vorranno sottoscrivere l’abbonamento ai biancorossi.

Quest’anno per salvarsi e rimanere tra i professionisti ci sarà bisogno di tutta la città che solo stando “Insieme ad ogni Costo” potranno sostenere la squadra e la città. Ed è proprio questo il claim che accompagna la campagna abbonamenti 2020/21, che quest’anno prevede anche un gadget a chi si abbonerà e la possibilità di vedere il Grifone in tv, sul canale Eleven sport, in caso di una nuova emergenza covid.

“La risposta che vorremmo avere dalla città – spiegano Mario e Simone Ceri, rispettivamente presidente e copresidente dell’Us Grosseto 1912 – è un vero e proprio atto d’amore nei confronti di una squadra che è tornata in poco tempo, con una società sana e grossetana, a calcare i campi professionistici della serie C. Un atto di appartenenza nei confronti dei colori della nostra città che storicamente non ha mai mollato, nel calcio come nella vita, nonostante le mille difficoltà, e ci ha sempre insegnato, sin dai tempi in cui si giocava al campo Amiata sotto le mura, ad affrontare le avversità con grande orgoglio e umiltà, senza pretese, ma con la sola voglia di continuare a dire che ci siamo e ci saremo sempre, perché Grosseto siamo noi”.

Dunque lo stadio Carlo Zecchini, la casa del Grifone, tornerà ad accogliere i propri tifosi sui nuovi seggiolini che in questo periodo sono in fase di ristrutturazione. Si potrà scegliere l’abbonamento in Tribuna vip, che consentirà l’accesso all’area hospitality, oppure in Tribuna centrale o ancora in Tribuna laterale nord e sud, oltre alla Curva nord, cuore del tifo biancorosso. Da quest’anno con gli abbonamenti in regalo anche una serie di gadget ufficiali: la maglia da gioco con l’abbonamento di Tribuna vip, quella d’allenamento con la Tribuna centrale, il cappellino con la Tribuna laterale nord e sud e, infine, il portachiavi ufficiale con l’abbonamento in Curva nord. Prezzi popolari a partire dalle 120 euro della curva, che diventano addirittura 100 per gli abbonati dello scorso anno.

Quest’anno con la tessera la società regalerà anche, alle prime 1000 sottoscrizioni, l’abbonamento al canale Eleven sport per vedere in tv le partite casalinghe e le trasferte del Grosseto in caso non dovesse essere consentito l’accesso allo stadio per motivi legati all’emergenza covid.

Per le famiglie numerose c’è una novità: un pacchetto speciale “Famiglia biancorossa” che comprende l’abbonamento per babbo, mamma e fino a tre figli nei vari settori dello stadio biancorosso. I costi variano dalle 250 euro della Curva nord alle 400 della Tribuna laterale nord o sud.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, negli uffici al primo piano del Centro sportivo di Roselle, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15.30 alle 18, si potranno acquistare anche nella segreteria sotto la tribuna dello stadio Carlo Zecchini. Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione. L’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.1768327, scrivere a comunicazione@usgrosseto1912.com o ancora contattarci tramite la pagina Facebook o il profilo Instagram.

RINNOVO ABBONAMENTO (dal 20 luglio al 31 luglio 2020)

Tribuna vip (con hospitality, sconto 40% prodotti, invito eventi)

Intero: 400 euro

Tribuna centrale

Intero: 180 euro

Ridotto donne/over60: 135 euro

Ragazzi 14-18 anni: 110 euro

Di padre in figlio: 145 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 170 euro

Ridotto donne/over60: 130 euro

Ragazzi 14-18 anni: 100 euro

Di padre in figlio: 145 euro

Curva nord

Intero: 100 euro

Ridotto donne/over60: 70 euro

Ragazzi 14-18 anni: 55 euro

Di padre in figlio: 80 euro

——————————–

NUOVI ABBONAMENTI (dal 3 agosto 2020)

Tribuna vip (con hospitality, sconto 40% prodotti, invito eventi)

Intero: 500 euro

Tribuna centrale

Intero: 300 euro

Ridotto donne/over60: 200 euro

Ragazzi 14-18 anni: 160 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 210 euro

Ridotto donne/over60: 150 euro

Ragazzi 14-18 anni: 120 euro

Di padre in figlio: 170 euro

Curva nord

Intero: 120 euro

Ridotto donne/over60: 80 euro

Ragazzi 14-18 anni: 60 euro

Di padre in figlio: 100 euro

———————————————–

BIGLIETTI PER LE SINGOLE PARTITE

Tribuna vip (con hospitality)

Intero: 35 euro

Tribuna centrale

Intero: 25 euro

Ridotto donne/over60: 18 euro

Ragazzi 14-18 anni: 15 euro

Tribuna laterale nord-sud

Intero: 15 euro

Ridotto donne/over60: 12 euro

Ragazzi 14-18 anni: 10 euro

Curva nord

Intero: 12 euro

Ridotto donne/over60: 10 euro

Ragazzi 14-18 anni: 8 euro