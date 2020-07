Sei maremmano se dici: giri come un can guasto! O …come un frustone!

GROSSETO – Oh quanto si correrà oggi? A quell’ora di qua, poi di là, poi appuntamento lì, poi i figlioli da portare allo sport e via… la solfa è sempre questa.

Hai voglia a dire che si deve rallentare, il metodo slow… macché… siamo sempre col razzetto…

Ricordo i vecchi che in questi casi usavano una espressione che ha anche una variante: “Giri come un can guasto!” La similitudine è coi cani quando, un po’ inguastiti, girano senza posa. In alternativa: “Oh che giri come un frustone?” In alternativa ancora, ma più boccaccesca: “ma che c’hai, la pementa in ….?”