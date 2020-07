L’almanacco del Giunco: il 19 luglio nasce Gardaland e viene ucciso Paolo Borsellino

GROSSETO – Domenica 19 luglio, sant’ Epafra vergine, il sole sorge alle 5.52 e tramonta alle 20.49. Accadeva oggi:

484 – Leonzio viene incoronato imperatore a Tarso, in opposizione a Zenone.

711 – Le forze musulmane di Tariq ibn Ziyad sconfiggono i Visigoti guidati da re Rodrigo.

1333 – battaglia di Halidon Hill: battaglia finale delle Guerre d’indipendenza scozzese.

1544 – Inizia l’assedio di Boulogne, durante l’invasione di Enrico VIII in Francia.

1553 – Lady Jane Grey viene sostituita da Maria I come regina d’Inghilterra, dopo aver regnato per solo nove giorni.

1620 – Avviene il Sacro macello in Valtellina: circa 600 protestanti compresi donne e bambini, ammazzati nella notte dai cattolici istigati da predicatori francescani e domenicani.

1747 – Battaglia dell’Assietta: sul pianoro omonimo, i piemontesi ottengono una clamorosa vittoria sull’esercito francese resistendo eroicamente con esigue truppe agli assalti delle forze di Luigi XV.

1848 – Diritti delle donne: Inizia a Seneca Falls (New York) la Convenzione sui diritti delle donne.

1863 – Guerra di secessione americana: a Buffington Island, nell’Ohio, il raid del generale confederato John Hunt Morgan viene ostacolato quando un gruppo dei suoi uomini viene catturato mentre cerca di attraversare il fiume Ohio.

1870 – Guerra franco-prussiana: la Francia dichiara guerra alla Prussia.

1903 – Maurice Garin vince il primo Tour de France.

1915 – Gli italiani sono sconfitti nella battaglia del Podgora.

1919 – Venne abrogata l’autorizzazione maritale.

1942 – Seconda guerra mondiale: battaglia dell’Atlantico – il Grandammiraglio tedesco Karl Dönitz ordina agli ultimi U-Boot di ritirarsi dalle posizioni sulla costa statunitense dell’Atlantico, come risposta all’impiego statunitense di un efficace sistema di convogli.

1943 – Seconda guerra mondiale: Roma viene bombardata dagli Alleati per la prima volta. I morti sono 617, la Basilica di San Lorenzo viene danneggiata. Papa Pio XII lascia il Vaticano e soccorre le vittime.

1954 – Elvis Presley pubblica il primo singolo, That’s All Right, Mama.

1964 – Guerra del Vietnam: durante un comizio a Saigon, il primo ministro sudvietnamita Nguyễn Khánh chiede di espandere la guerra nel Vietnam del Nord.

1966 – Al Campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l’Italia eliminandola dal torneo. Per la prima volta una Nazionale asiatica giunge ai quarti di finale.

1969 – Viene ufficializzata la Bank of Baroda.

1975 – Viene fondato il primo parco divertimenti stabile in Italia (Gardaland).

1976

– Viene creato in Nepal il Parco nazionale Sagarmatha;

– Montréal: Nadia Comăneci, 14 anni, diventa la prima atleta a ottenere il punteggio perfetto di 10 nel corso della XXI Olimpiade.

1979 – In Nicaragua i ribelli Sandinisti rovesciano la dittatura, appoggiata dagli USA, di Anastasio Somoza Debayle.

1980 – I Giochi della XXII Olimpiade si aprono ufficialmente a Mosca.

1985

– Alle ore 12:22:55 cede un bacino fangoso della Montecatini nella val di Stava (Tn). Lungo il suo percorso la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Vajont, la tragedia di Stava resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia;

– Alle 13:15, la soc. Eni conferma al SanPaolo un ordine di acquisto di $ 125 milioni al cambio medio di giornata. La lira italiana, già sotto pressione nella giornata per l’incidente di poco prima, viene chiamata alle grida della Borsa di Milano fino a 2200 lire per un dollaro, quota alla quale il funzionario addetto della Banca d’Italia fissa il prezzo con conseguente caduta libera rispetto alle 1875 delle ore 13.00 e con grande risonanza interna ed internazionale. L’episodio sparirà presto dalle prime pagine in quanto l’economia italiana aveva da mesi bisogno di una svalutazione rispetto allo SME (sistema monetario europeo) e l’episodio del 19 luglio dava al governo questa possibilità. Unica danneggiata Eni che citerà il Sanpaolo senza esito;

– Il vice presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che l’insegnante Christa McAuliffe sarà la prima maestra a volare a bordo dello Space Shuttle.

1992 – Palermo: a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage di via d’Amelio.

1996 – I Giochi della XXVI Olimpiade si aprono ufficialmente ad Atlanta.

1997 – L’Ira, in seguito alla schiacciante vittoria dei laburisti nelle elezioni britanniche, ripristina il cessate il fuoco interrotto l’anno prima.

2001 – In Ciad viene scoperto un teschio fossile di una specie ancora sconosciuta, chiamata Sahelanthropus tchadensis, o più familiarmente “Toumaï”. La presentazione ufficiale avverrà tramite la rivista Nature l’11 luglio 2002.

Fonte: il.wikipwdia.org