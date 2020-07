Ecoballe, l’appello della Lega: «Serve lo stato d’emergenza per intervenire subito»

FOLLONICA – “La vicenda delle ecoballe disperse in mare vicino all’isola di Cerboli, nel Golfo di Follonica, è al centro dell’attività parlamentare del gruppo Lega”. Lo dichiara il parlamentare toscano della Lega Manfredi Potenti, componente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli ecoreati.

“Come componente e segretario della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti, la cosiddetta Ecoreati, insieme ai colleghi deputati della Lega, a fine giugno – prosegue – ho chiesto al presidente Vignaroli che fossero ascoltati il ministro dell’Ambiente e il Capo della Protezione Civile in vista della scadenza dei poteri commissariali dell’ammiraglio Caligore”.

“Infatti – insiste – lo stesso commissario ha lamentato, confermando quindi la localizzazione delle ecoballe da parte della Guardia Costiera, l’impossibilità a procedere al recupero del materiale in mare per mancanza mezzi idonei che sono utilizzabili solo a fronte di una dichiarazione di stato di emergenza. Sconcerta l’enorme ritardo da parte del Capo della Protezione civile e del ministero dell’Ambiente. In assenza di risposte chiare, nonostante un’interrogazione sul tema depositata a febbraio dal nostro gruppo alla Camera a prima firma della collega Legnaioli, ho avviato un’interlocuzione riservata con soggetti istituzionali ed enti locali, tra cui il sindaco di Piombino e il procuratore di Livorno Squillace Greco, per un confronto su come poter risolvere la situazione”.

“Tutti concordano – conclude l’esponente del Carroccio – sulla necessità di interagire con decisione con i soggetti responsabili del recupero per arrivare all’attuazione delle misure emergenziali rimaste ancora inattuate. È evidente che ci siano responsabilità precise sui ritardi con cui è stata, di fatto, non gestita la vicenda, ma ora non c’è tempo da perdere: bisogna intervenire. Da parte mia e di tutti i colleghi della Lega ci sarà sempre il massimo impegno nel risolvere questa grave situazione, impegno auspicabile da parte di tutti gli eletti toscani in parlamento”.