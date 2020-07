WikiPedro torna in Maremma: questa volta ci racconta la leggenda di Talamone

SATURNIA – WikiPedro torna in Maremma. Il fenomeno del web che descrive Firenze e la sua storia con i video arriva a Talamone (Orbetello).

Pietro Resta ha 28 anni ed è un fiorentino doc. Con i suoi video sui social ha conquistato grandi e piccini. Brillante e simpatico, Pietro racconta la storia e le curiosità delle bellezze di Firenze, e non solo. Dopo Torre Mozza e Saturnia, WikiPedro torna in Provincia di Grosseto, e lo fa recandosi a Talamone.

“C’ha una storia la Rocca degli Aldobrandeschi, ma che scherzi davvero, con la torre più lunga di quell’altre torri, perché il geometra era briaco, gli garbava fa serata a La capannina di Castiglione della Pescaia. Il giorno dopo si presentò a lavorare – continua -, non ci vedeva nulla e l’ha fatta più lunga, ma in realtà lui non la voleva fare”.

Esordisce così WikiPedro nelle sue stories Instagram mentre si trova sugli scogli di Talamone, sotto la Rocca Aldobrandesca.

“Sai perché Talamone si chiama così? – spiega ai suoi follower – Si narra che l’eroe greco Telamone sia arrivato qui dalla Calabria.

E tu mi dirai, se è eroe greco perché deve venire dalla Calabria? Non è che gli eroi greci in Calabria hanno il divieto di balneazione. Ci possono sta anche loro.

Si era rotto i co*****i della Calabria, era venuto in su e si era fermato qui in mezzo a queste insenature meravigliose che gli erano garbate talmente tanto che decise di passare tutto il resto della sua vita qua. E si racconta che l’eroe greco Telamone sia sepolto proprio in mezzo a questi buchi di roccia.

A quel punto l’assessore alla comunicazione di Talamone ha detto: ‘Ragazzi, come si chiama l’isola? Chiamiamola come l’eroe greco, non proprio uguale, cambiamogli le vocali”.