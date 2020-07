Viabilità: da domani riparte la ztl estiva. Tutto quello che c’è da sapere

SOVANA – Con ordinanza della Polizia Municipale è istituita, da lunedì 20 luglio, la zona a traffico limitato partendo da via del Pretorio al civico numero 41 proseguendo per piazza del Pretorio e a “la Piazzola”.

Viene inoltre istituito il divieto di sosta in via del Pretorio dal civico numero 42 e il senso unico in via Rodolfo Siviero all’altezza del civico numero 7.

La zona a traffico limitato e il divieto di sosta sono in vigore con orario 0 – 24 fino al 30 settembre 2020.

Il provvedimento viene adottato per rendere il centro storico di Sovana libero dal transito veicolare e permettere una sua migliore fruizione, nonché per consentire alle attività commerciali di ampliare i loro suoli pubblici.