Un nuovo portiere per la Starfish Follonica, è l’argentino Garcia Giugno

FOLLONICA – A fronte dell’esito positivo di ammissione alla serie A2 per la Pallamano Follonica Starfish, la società ha inserito nel suo team portieri composto da Samuele Gruosso, Alessio Carli ed il preparatore e atleta Davide Giovani, a seguito di una brillante trattativa portata avanti dal team manager Marco Gasperini, l’argentino Facundo García Giugno.

Classe 1988, l’atleta è nato a Mendoza, città dove ha iniziato la carriera agonistica giocando per la Universidad Nacional de Cuyo dal 2005 al 2011, passando poi alla Municipalidad de Maipu dal 2011 al 2018. García arriva in Italia per la stagione 2018/2019 giocando per l’Ego Handball Siena in A1 e per l’annata 2019/2020 per il Molteno, sempre in A1. Il presidente, la vice-presidente ed il team manager follonichesi danno il benvenuto all’atleta.