L’Atletico Maremma consolida l’attacco, preso l’ex biancorosso Loffredo

ORBETELLO – Riccardo Loffredo, classe 1999, attaccante ex giocatore del Grosseto e della Primavera del Perugia, lo scorso anno in forza al Cornetto Tarquinia squadra di Eccellenza del campionato laziale, è un nuovo giocatore dell’Atletico Maremma.

Loffredo (nella foto d’archivio il primo a sinistra) è un giovane attaccante di grandi prospettive per i rossoverdi del tecnico Tommasi e sarà affiancato per un grande progetto di crescita calcistica con l’Atletico Maremma da due importanti attaccanti come Federico Angelini, capocannoniere della scorsa stagione, e Luca Anichini, vincitori del campionato 2019/2020 con la maglia dell’Albinia, che hanno deciso di sposare con entusiasmo il progetto nato dalla fusione proprio dell’Albinia e del San Donato.