GROSSETO – Si apre un fine settimana caldo ma non torrido in Maremma: arrivano due giornate piacevoli nelle quali la temperatura non dovrebbe salire sopra i 30 gradi, garantendo ore di mare agli appassionati senza l’afa a farla da padrone.

Nella giornata di sabato 18 luglio qualche nuvola sparsa su gran parte della provincia di Grosseto, soprattutto nel pomeriggio. Il capoluogo si conferma la zona più calda della Maremma con temperature comprese tra i 15 e i 30 gradi. Più fresco sul mare o verso il Monte Amiata.

Non sono attese nuvole, invece, nella giornata di domenica 19 luglio quando ci sarà da fare attenzione al sole soprattutto nelle ore più calde. Al momento, però, non sono previste variazioni termiche significative rispetto alla giornata precedente.

Vento moderato per tutto il weekend, con raffiche previste attorno ai 15 chilometri per gran parte delle due giornate. Non sono attese precipitazioni.

