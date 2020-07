13 persone multate. I carabinieri chiudono due bar «Troppa gente»

PORTO ERCOLE – Aggiornamento ore 12.45: Sono due i locali chiusi a Porto Ercole nell’ambito dei controlli anti-Covid effettuati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Orbetello insieme alla stazione di Porto Santo Stefano e al posto fisso di Porto Ercole. Si tratta del Barcollo, sul Lungomare Andrea Doria, e il bar Roma nella omonima piazza di Porto Ercole.

«I due locali sono stati sanzionati in via amministrativa per aver violato i protocolli di sicurezza nazionali e della regione Toscana in quanto non avevano garantito il distanziamento sociale nelle aree del locale, consentendo assembramenti – affermano i carabinieri -. I titolari dei due bar sono stati puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 800 euro. I militari dell’Arma, inoltre, hanno disposto la chiusura delle due attività per cinque giorni».

I controlli erano partiti ieri sera tardi, in tutta la frazione, con il supporto del 6° Battaglione Carabinieri Toscana e di militari in abiti civili. Gli uomini dell’Arma hanno presidiato il lungomare Andrea Doria di Porto Ercole, anche per garantire la sicurezza, visti i recenti episodi di vandalismo e di risse che si sono verificati nelle scorse notti a Porto Ercole.

I militari hanno effettuato numerose identificazioni intervenendo in casi di assembramenti che si sono verificati all’interno e in prossimità di locali pubblici.

Il bilancio è stato pesante. Oltre ai due locali, tredici persone, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono state identificate e sanzionate per non aver rispettato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico per un importo complessivo di 5.200 euro.

Nelle operazioni è stata impiegata anche l’unità antiterrorismo del battaglione Toscana dei Carabinieri.

