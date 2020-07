Coronavirus: nessun nuovo caso in Maremma. Sono 16 i positivi

GROSSETO – Nessun nuovo caso positivo in Maremma nella giornata di oggi, sabato 18 luglio.

Il caso segnalato in Provincia di Grosseto dal bollettino della Regione Toscana di oggi è quello che veniva reso noto ieri dalla Asl, la donna di 72 anni residente a Orbetello di cui avevamo dato notizia un giorno fa.

Ricordiamo infatti che, mentre la Regione registra i casi di Coronavirus tra le ore 12 di un giorno alle ore 12 del giorno successivo, la Asl calcola i contagi tra le ore 14 di un giorno e le 14 del giorno dopo.

In provincia di Grosseto, dunque, restano 16 le persone attualmente positive.

Situazione nella Asl sud est (Grosseto, Siena, Arezzo) – La situazione dalle ore 14 del giorno 17 alle ore 14 del giorno 18 luglio relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 non evidenzia nuovi casi. C’è un guarito a Piancastagnaio, in provincia di Siena.

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 31 casi in carico, di cui 27 persone in isolamento domiciliare, 2 in Ospedale, 1 ricovero extra Asl, 1 trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385.

Dalle ore 14 del giorno 17 alle ore 14 del giorno 18 luglio sono stati effettuati 569 tamponi.