Coronavirus in Italia: 249 nuovi casi, 323 guariti e 14 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Dipartimento della Protezione civile sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 12.368 (-88)

• Deceduti: 35.042 (+14)

• Dimessi/Guariti: 196.806 (+323)

• Ricoverati con sintomi: 757 (ieri erano 771)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 50

• Isolamento domiciliare: 11.561 (ieri erano 11.635)

• Tamponi: 6.202.524 (ieri erano 6.154.259) per un totale di casi testati pari a 3.719.826.

Totale casi: 244.216 (+249)

Mappa interattiva del Dipartimento della Protezione civile

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

7.255 in Lombardia

1.234 in Emilia Romagna

847 in Piemonte

866 nel Lazio

525 in Veneto

314 in Toscana

287 in Campania

200 in Liguria

155 nelle Marche

162 in Sicilia

117 in Abruzzo

101 a Bolzano

99 in Friuli Venezia Giulia

72 in Puglia

75 in Calabria

19 a Trento

11 in Sardegna

14 in Umbria

8 in Molise

5 in Basilicata

2 in Valle d’Aosta