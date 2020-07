Continuano i lavori al Palazzetto di via Austria: «Così si valorizza il patrimonio di edilizia sportiva comunale»

GROSSETO – Continuano i lavori di riqualificazione nel palazzetto di via Austria.

La giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica che dà il via libera alla realizzazione di nuovi infissi e di opere di impermeabilizzazione della copertura del palazzetto dello sport in via Austria.

I lavori, per un valore di 110mila euro, andranno a risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua nella struttura, che provengono sia dagli infissi ormai deteriorati, sia dalla copertura, dove la guaina bituminosa si è rovinata con il tempo.

“Continuano i lavori di efficientamento del palazzetto di via Austria, dopo gli interventi di riqualificazione dei locali servizi dello stabile, presto partiranno anche i lavori per garantire la corretta impermeabilizzazione dei locali – affermano il sindaco Antonfracesco Vivarelli Colonna e Riccardo Megale, assessore ai Lavori pubblici -. Lo scopo è quello di andare a valorizzare il patrimonio di edilizia sportiva comunale, su cui fanno affidamento tutti gli amanti dello sport nella nostra città.”

“I lavori di riqualificazione del palazzetto di via Austria rappresentano un grande risultato per la nostra Amministrazione – afferma Fabrizio Rossi, assessore allo Sport -. Un obiettivo reso possibile grazie all’ottimo lavoro del settore dei lavori pubblici, in sinergia con quello dello sport.”