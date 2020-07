Auto non si ferma all’alt: carabinieri all’inseguimento. Il conducente era ubriaco

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non si è fermato all’alt, ed è schizzato a tutta velocità sulla strada che porta alla Capannina, a Castiglione della Pescaia, dove è stato fermato dai Carabinieri che hanno scoperto che il conducente era ubriaco, con un tasso alcolemico tre volte superiore il massimo consentito.

Ma non è stato l’unico ad essere multato per eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza. Sono state ritirate otto patenti (tutte di giovani con un’età compresa tra i 18 e i 33 anni), quattro delle quali con sanzioni anche penali poiché il tasso alcoolemico superava il consentito di tre volte. Sono state fatte due contravvenzioni per eccesso di velocità. Un 18enne è stato denunciato a piede libero per ubriachezza.

Posti di blocco, e pattuglie sono state dislocate in vari punti della costa, tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Dopo i controlli negli esercizi commerciali, ieri sera, i Carabinieri hanno avviato quelli sulle strade.