Altri due locali multati ieri sera per il mancato rispetto delle norme anti-Covid

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche a Castiglione della Pescaia due locali sono stati sanzionati ieri sera per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.

Si tratta del bagno “Skipper” ed il locale “Bistrò 22”, il primo in via Roma sul lungomare ed il secondo sul corso principale del paese. Il bagno Skipper è stato sanzionato dai Carabinieri con 3400 euro di verbale ed un giorno di chiusura per il mancato rispetto delle norme anti covid poiché non erano stati messi in atto dal gestore le misure volte al mantenimento della distanza interpersonale all’interno del locale.

Il Bistrò 22 invece, sempre secondo i Carabinieri, si era organizzato con personale che gestiva i flussi di ingresso, ma al controllo gli avventori non mantenevano la distanza di sicurezza né vi era qualcuno dello staff che ne garantiva il rispetto.

I controlli sono stati effettuati su tutta la fascia costiera (locali sono stati sanzionati anche all’Argentario e a Follonica), ieri sera a partire dalle 21. La compagnia di Grosseto, con uomini in borghese e in divisa ha controllato i locali di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Nel centro di Marina di Grosseto i militari della locale stazione unitamente alla polizia Municipale di Grosseto hanno fatto controlli al bar “Il Gabbianino” e al bar “Blues Cofee”, dove hanno controllato circa 30 persone, senza elevare sanzioni ai locali poiché in regola con la normativa anti covid.