Viabilità: cambiano gli accessi in piazza Agresti. Tutte le novità

SCARLINO SCALO – Cambia la viabilità nel centro di Scarlino Scalo. Da lunedì 20 luglio inizia la fase di sperimentazione per gli accessi di piazza Agresti e per l’intersezione tra via Buozzi e viale Matteotti.

«Per decongestionare il traffico nel centro della frazione e per rendere meno pericoloso l’ingresso dei veicoli dalla provinciale Aurelia – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – abbiamo pianificato una serie di modifiche che riguarderanno piazza Agresti e via Buozzi».

Ecco quali sono i cambiamenti che entreranno in vigore da lunedì 20 luglio: l’ingresso in piazza Agresti sarà solo da via Verdi (non più a doppio senso), mentre l’uscita sarà su viale Matteotti. Non sarà più possibile, quindi, uscire da entrambi i varchi ma solo da quello che dà sull’arteria principale di Scarlino Scalo.

Da via Buozzi invece sarà obbligatorio svoltare a destra su viale Matteotti, quindi chi vorrà andare verso il centro urbano capoluogo dovrà percorrere la rotatoria sulla provinciale Aurelia e rientrare su viale Matteotti.

«Nella mattinata di lunedì 20 luglio inoltre sarà ripristinata la segnaletica orizzontale di piazza Agresti – conclude Giulianelli –: l’intervento dovrebbe concludersi in breve tempo, non causando disagi per l’accesso nella zona».