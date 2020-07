Prevenzione anti-Covid: Rossi scrive ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha inviato ai consoli di Albania, Bangladesh e Perù una lettera con la quale chiede loro la massima collaborazione per diffondere presso le loro comunità di riferimento la massima consapevolezza e rafforzare la vigilanza sui potenziali rischi sanitari generati dalla pandemia da Covid-19.

La lettera (di cui si allega il testo integrale) fa seguito al positivo incontro che si è tenuto ieri tra il presidente e i consoli stessi presso la presidenza della Giunta regionale.

Il vademecum inviato ai consoli riassume dunque riassume le disposizioni da seguire per chi arriva in Italia da paesi al di fuori dell’Unione Europea e richiama le relative responsabilità in caso di inosservanza.

L’attuale normativa circa l’ingresso sul territorio italiano di cittadini provenienti da paesi fuori dalla Unione Europea o per paesi europei non aderenti all’accordo di Schengen, prevede una dichiarazione, sotto la propria responsabilità in cui la persona affermi di non essere stato affetto da Covid-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; di non essere affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°C; di non accusare al momento dell’arrivo tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da Covid-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi; di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da Covid-19 negli ultimi 14 giorni.

In ogni caso le persone, al momento dell’arrivo in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente per via telefonica oppure on-line collegandosi all’indirizzo web: https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it/welcome/pages/segnalazione_estero.html

I recapiti telefonici sono lo 055 5454777 per l’Azienda sanitaria Toscana Centro (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia); l’800 579579 per l’Azienda sanitaria Toscana Sud-Est (Siena, Grosseto, Arezzo); e lo 050 954444 per l’Azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest (Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara).