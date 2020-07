Patentino di saldatore per acciaio: ecco il corso di Cna Servizi per ottenere la qualifica europea

GROSSETO – E’ in programma, a fine mese, un corso per ottenere il patentino di saldatore per acciaio, organizzato da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto.

Il corso, che prevede due giornate di formazione tecnico-pratico, permetterà di ottenere il patentino, secondo la norma Uni en Iso 9606-1, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’esecuzione di saldature affidabili e sicure.

Al termine della seconda giornata formativa è prevista la prova d’esame, il cui superamento è necessario per acquisire la certificazione di qualifica di saldatore.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Cna Servizi tel. 0564 452909 – email: e.dolci@cna-gr.it.

Il corso potrà svolgersi, indicativamente, tra il 29 e il 31 luglio, ma saranno valutate anche le disponibilità degli interessati.