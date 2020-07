Partono i lavori per il ponte ciclopedonale: modifiche alla circolazione in via Senese

GROSSETO – Dall’1 del 18 luglio e fino al termine della posa in opera del manufatto per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul canale Molla (nell’ambito dell’intervento per la realizzazione del percorso pedonale e ciclabile Grosseto città/Parco archeologico di Roselle – primo stralcio funzionale ) e comunque non oltre le 15 del 18 luglio sarà istituita un’area di cantiere stradale in via Senese, in entrambe le corsie sul tratto vicino al ponte sul canale Molla.

Dall’1 alle 3 del 18 luglio in via Senese, in entrambe le corsie di marcia nel tratto vicino al ponte sul canale Molla, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione stradale: è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli a servizio dei lavori; via Senese, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Argentina e il ponte sul canale Molla è individuata come strada senza uscita via Senese, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Rosellana e il ponte sul canale Molla è individuata come strada senza uscita; deviazione del traffico in uscita dal centro abitato di Grosseto lungo il seguente percorso: via Argentina, via El Alamein, via Perù, via Paraguay, svincolo Grosseto centro, strada statale 1, strada statale 223; deviazione del traffico in entrata al centro abitato di Grosseto lungo il seguente percorso: strada statale 223, rotatoria con via Rosellana, centro abitato di Roselle in direzione della strada provinciale dei Laghi.

Dalle 6 del 18 luglio e fino al termine dei lavori di posa in opera del manufatto per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul canale Molla, e comunque non oltre le 15 del 18 luglio in via Senese, nel tratto vicino al ponte sul canale Molla, è istituito il senso unico alternato (dovrà essere garantita la precedenza ai veicoli in servizio di emergenza).